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19 Eylül 2017 14:20

Çan, kurtuluş etkinliklerine hazırlanıyor

Çanakkale’nin Çan ilçesi’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 95’inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Çan Belediyesi tarafından bir dizi program yapıldı.

Çan, kurtuluş etkinliklerine hazırlanıyor

19 Eylül 2017 14:20


Kurtuluş etkinlikleri, 22 Eylül Cuma akşamı Çan Belediyesi Otobüs Terminali’nde Serkan Kaya konseri ile başlayacak. 23 Eylül Cumartesi günü ise saat 12.00’de ilçede yer alan Çarşı Camii’nde tüm şehitlerin anısına Mevlid-i Şerif Programı, Kur’an-ı Kerim okutulması ve ardından şehrin kalbi Menderes Parkı’nda vatandaşlara pilav ikramıyla program sona erecek.


Çan Belediyesi organizasyonu ile 22-23 Eylül 2017 tarihlerinde 95’incisi kutlanacak olan Çan’ın kurtuluş günü dolayısıyla, tüm şehitleri minnetle andığını ifade eden Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu, “Öncelikle, ilçemizin kurtuluş yıl dönümü sebebiyle düzenlemiş olduğumuz programlarımıza ilçe halkımızı ve tüm bölge halkımızı davet ediyoruz. Her safhası binbir güçlükler, yokluklar, imkânsızlıklar içinde, buna mukabil onurla, imanla ve vatan aşkı ile mücadele edilerek kazanılan, tarihin en büyük destanlarından birinin yazıldığı bu toprakların, güzel ilçemizin düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümünü kutlayacak olmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Rabbimden duamız odur ki; bir daha kurtuluş mücadelesi vermeyelim. Ecdadımızın hatırasına ve vatanımızın her bir karesine sahip çıkalım, bu onuru hayat boyu yaşayalım. Bu duygu ve düşüncelerle hazırlıklarını devam ettirdiğimiz kurtuluş etkinliklerimize herkesi bekliyoruz” dedi.




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