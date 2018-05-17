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17 Mayıs 2018 15:38

Çan Otobüs Terminalindekiçeşmenin suyu yeniden akamya başladı

Çanakkale’nin Çan ilçesinde yerel gazetecilik yapan Hüseyin Başaran’ın Çan Otobüs Terminalinde suyu akmayan çeşmeyi haber sitesine haber yapınca suyu kesilen çeşmenin suyu bugün Çan Aksu Derneğince tekrar verilerek, akmaya başladı.

Çan Otobüs Terminalindekiçeşmenin suyu yeniden akamya başladı

17 Mayıs 2018 15:38


Çan Otobüs Terminalindeki talı su çeşmesinin suyunun Pazartesi günü kesik olduğunu haber sitesine taşıyarak, “Bugün ne gördük Çan Belediyesi Otobüs terminali meydanında Çan şoförler cemiyeti tarafından yaptırılan Aksu çeşmesi akmıyor. Dört kurnadan 3 tanesi körlenmiş birinde çeşme var su yok” ifadesi ile haberleştiren gazeteci Hüseyin Başaran vatandaşın büyük desteğini kazandı.


Araç yıkamasında kullanıldığı gerekçesi ile suyu kesilen Çeşmenin sorumlusu Çan Aksu Derneği Başkanı Süleyman Kumru ile görüşmesinin ardından çeşmeye takılan basmalı musluk ile tekrar su verildiğini söyleyen Gazeteci Başaran, “ Çeşmeye verilen cezayı kaldırarak yeniden Kazdağlarından gelen tatlı suyu akıttıkları için dernek başkanıma teşekkür ederim. Yerel basın olarak bundan sonra tatlı su çeşmesi suyu ile araç yıkayanların takipçisi olacağım. Gerekli cezaların verilmesini sağlayacağım” dedi.




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