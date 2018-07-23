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23 Temmuz 2018 09:52

Çanakkale Savaşları’nın mezar yeri belli olan tek şehit doktorunun kabrini torunu ziyaret etti

Çanakkale Savaşları’nın mezar yeri belli olan tek şehit doktoru şehit Tabip Binbaşı Mehmet İsmail’in kabrini torunu Tankut Balkır ziyaret etti.

Çanakkale Savaşları’nın mezar yeri belli olan tek şehit doktorunun kabrini torunu ziyaret etti

23 Temmuz 2018 09:52


126’ncı Alay 1’inci Tabur’da görevli Binbaşı Tabip Mehmet İsmail, Çanakkale Savaşları’nın en yoğun çarpışmalarının yaşandığı Zığındere Muhaberelerinde yaralanarak, şehit düştü. Daha sonra Şehit Tabip Binbaşı Mehmet İsmail, Zığındere ve Şahindere Sargıyeri arasındaki Harp Yolu Güzergahı’nda defnedildi.


Tarihi Gelibolu Yarımadasında şehit mezarların tespiti çalışmalarını sürdüren Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, bu kapsamda şehit Binbaşı Tabip Mehmet İsmail’in mezarını tespit etti. Şehit Tabip Binbaşı Mehmet İsmail’in mezarının tespit edildiğinin haberlerini gören Tankut Balkır, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı iletişime geçerek, Tabip Binbaşı’nın dedesi olduğunu belirtti.


Yıllardır dedesini aradığını ancak bir sonuca ulaşamadığını belirten Balkır, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığına dedesini bulmaları konusunda ki çabalarından dolayı teşekkür etti. Elinde Tabip Binbaşı’ya ait fotoğraflar ve materyaller bulunan Balkır, bunları Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı da paylaşmaktan memnuniyet duyacağını belirtti. Buluşma anında duygusal anlar yaşayan Tankut Balkır’a Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve kurum tarihçileri de eşlik etti.




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