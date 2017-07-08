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08 Temmuz 2017 15:55

Çanakkale’de 226 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Ayvacık ve Ezine ilçelerinde yasa dışı yollarla İtalya’ya gitme hazırlığındaki 226 kaçak göçmeni yakalandı.

Çanakkale’de 226 kaçak göçmen yakalandı

08 Temmuz 2017 15:55


Aldıkları bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesine bağlı Gülpınar köyü ile Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde tespit edilen noktalara eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 2 kamyon ve 1 minibüs içerisinde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Pakistan ve Hindistan uyruklu 226 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonda, organizatör oldukları öne sürülen 6 şüpheli de jandarma ekiplerince gözaltına alındı.


Operasyonu genişleten ekipler, Kumbağ limanında bir gemide de inceleme yaptı. Kaçak göçmenlerin İtalya’ya gidişte kullanacakları değerlendirilen 25 metrelik ’Mayar-1’ isimli teknede yine organizatör oldukları öne sürülen 5 kişi yakalandı. Teknede yapılan aramada 160 adet 5 litrelik su, 100 kilogram hurma, 500 adet lavaş ekmek ele geçirildi. Ele geçirilen malzeme, araç ve tekneye el konulurken gözaltına alınan 11 şüpheli ifadelerinin alınması için Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığına sevk edildi. 226 yabancı uyruklu ise işlemlerinin yapılması için Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine gönderildi.




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