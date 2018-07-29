Çanakkale’de 25 kaçak göçmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre, yasa dışı geçişlere karşı yol kontrollerini sürdüren Ayvacık Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Ayvacık’ın Kulfal köyünde terk edilmiş 17 PL 331 plakalı minibüste aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 25 kaçak göçmen yakaladı. Minibüsün şoförünün yol kontrolüne girmemek için içinde kaçakların bulunduğu aracı yol kenarına bırakıp kaçtığı belirlenirken, kaçan minibüs şoförünü yakalamak için çalışmalar sürüyor. Yakalanan kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.