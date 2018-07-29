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29 Temmuz 2018 12:42

Çanakkale’de 25 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek için minibüsle sahile ulaşmaya çalışan 25 kaçak göçmen yakalandı.

Çanakkale’de 25 kaçak göçmen yakalandı

29 Temmuz 2018 12:42


Edinilen bilgiye göre, yasa dışı geçişlere karşı yol kontrollerini sürdüren Ayvacık Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Ayvacık’ın Kulfal köyünde terk edilmiş 17 PL 331 plakalı minibüste aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 25 kaçak göçmen yakaladı. Minibüsün şoförünün yol kontrolüne girmemek için içinde kaçakların bulunduğu aracı yol kenarına bırakıp kaçtığı belirlenirken, kaçan minibüs şoförünü yakalamak için çalışmalar sürüyor. Yakalanan kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.




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