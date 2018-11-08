Çanakkale'de 29 mülteci yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 29 mülteci yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik ekipleri, Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu önlerinde içerisinde bir grup mülteci bulunan lastik bot olduğu ihbarı aldı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak, içerisinde Afganistan uyruklu 11'i erkek, 8'i kadın ve 10'u çocuk olmak üzere 29 mülteci yakalandı.