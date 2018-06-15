Çanakkale’de 41 kaçak göçmen yakalandı

Fenalaşarak bayılan Afgan kız çocuğu ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Kuzey Ege’de devriye görevi yapmakta olan Sahil Güvenlik ekipleri, Kadırga Burnu’nun 2 mil açıklarında bir grubun lastik botla Midilli istikametine doğru gittiğini tespit etti. Sahil Güvenlik ‘TCSG 6’ Bot Komutanlığı ekiplerince denizden 2 mil açıkta yapılan operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan, Eritre, Senegal ve Mali uyruklu 41 kişi yakalandı. Küçükkuyu’daki Sahil Güvenlik Karakolu’na getirilen kaçaklara burada giyecek ve yiyecek verildi. Ramazan Bayramı olması sebebiyle IOM görevlileri göçmenlere çikolata ikram edip, bayramlarını kutladı. Botta fenalaşıp rıhtımda bayılan Azita Safari isimli Afgan kız çocuğu ise ambulansla Çanakkale Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.