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15 Haziran 2018 14:20

Çanakkale’de 41 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden lastik botla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmeye çalışan 41 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Çanakkale’de 41 kaçak göçmen yakalandı

15 Haziran 2018 14:20

Fenalaşarak bayılan Afgan kız çocuğu ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Alınan bilgiye göre, Kuzey Ege’de devriye görevi yapmakta olan Sahil Güvenlik ekipleri, Kadırga Burnu’nun 2 mil açıklarında bir grubun lastik botla Midilli istikametine doğru gittiğini tespit etti. Sahil Güvenlik ‘TCSG 6’ Bot Komutanlığı ekiplerince denizden 2 mil açıkta yapılan operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan, Eritre, Senegal ve Mali uyruklu 41 kişi yakalandı. Küçükkuyu’daki Sahil Güvenlik Karakolu’na getirilen kaçaklara burada giyecek ve yiyecek verildi. Ramazan Bayramı olması sebebiyle IOM görevlileri göçmenlere çikolata ikram edip, bayramlarını kutladı. Botta fenalaşıp rıhtımda bayılan Azita Safari isimli Afgan kız çocuğu ise ambulansla Çanakkale Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.




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