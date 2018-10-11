Çanakkale'de 41 mülteci yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 41 mülteci yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvacık'ın Koyunevi köyü Sokakağzı Koyu mevkiinde bulunan zeytinlik alana operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 41 mülteci yakaladı.

Yakalanan mülteciler Ayvacık Jandarma Komutanlığı'na bağlı Gülpınar Jandarma Karakolu'na getirilerek buradaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.