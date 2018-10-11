İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çanakkale'de 41 mülteci yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş yapmak isteyen 41 mülteci yakalandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 41 mülteci yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvacık'ın Koyunevi köyü Sokakağzı Koyu mevkiinde bulunan zeytinlik alana operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 41 mülteci yakaladı.


Yakalanan mülteciler Ayvacık Jandarma Komutanlığı'na bağlı Gülpınar Jandarma Karakolu'na getirilerek buradaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.