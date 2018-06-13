Çanakkale’de 43 kaçak göçmen yakalandı

Alınan bilgiye göre, Müsellim Boğazı’nda devriye görevi yapmakta olan Sahil Güvenlik ekipleri, saat 06.00 sıralarında Ayvacık ilçesi Burunucu mevkiinin 1 mil açıklarında bir grubun lastik bot ile Midilli istikametine doğru gittiğini tespit etti. Sahil Güvenlik ’TCSG 6’ Bot Komutanlığınca denizden 1 mil açıkta yapılan operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Somali, Orta Afrika Cumhuriyeti, Angola ve Mali uyruklu 43 göçmen yakalandı.

’TCSG 6’ botu ile Küçükkuyu’daki Sahil Güvenlik karakoluna getirilen yabancı uyruklulara burada giyecek ve yiyecek verildi. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.