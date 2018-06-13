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13 Haziran 2018 15:16

Çanakkale’de 43 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan’ın Midilli Adası’na lastik bot ile gitmek isteyen 43 yabancı uyruklu göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerinin operasyonu sonucunda yakalandı.

Çanakkale’de 43 kaçak göçmen yakalandı

13 Haziran 2018 15:16


Alınan bilgiye göre, Müsellim Boğazı’nda devriye görevi yapmakta olan Sahil Güvenlik ekipleri, saat 06.00 sıralarında Ayvacık ilçesi Burunucu mevkiinin 1 mil açıklarında bir grubun lastik bot ile Midilli istikametine doğru gittiğini tespit etti. Sahil Güvenlik ’TCSG 6’ Bot Komutanlığınca denizden 1 mil açıkta yapılan operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Somali, Orta Afrika Cumhuriyeti, Angola ve Mali uyruklu 43 göçmen yakalandı.


’TCSG 6’ botu ile Küçükkuyu’daki Sahil Güvenlik karakoluna getirilen yabancı uyruklulara burada giyecek ve yiyecek verildi. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.




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