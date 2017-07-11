Çanakkale’de Antep fıstığı da yetişecek

İlk aşıların yapıldığı programa Çanakkale İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Erdem Karadağ, Ayvacık İlçe Müdürü İsmail Bilir, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Başak Egesel, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü H. İbrahim Büyükgaga, Teknik Personel ve üreticiler katıldı. Karadağ, projenin açılışında yaptığı konuşmada, “İlimizde bu yöremizin arazi yapısı taşlık, meyilli, zirai açıdan bir hayli zor bir yapıya sahip. Normal arazilerde yetiştirilen ürünleri yetiştirmemiz çok zor. Dolayısıyla burada alternatif ürünlerin üretimine yönelmemiz gerekiyor. Bu bölgede sebze, meyve yetiştirmek neredeyse imkansız. Ama Antep fıstığı, badem gibi ürünleri dikerek çok güzel verim alabilir, kaliteli ürünler üretebiliriz. Bunun için 2001-2007 yılları arasında il müdürlüğümüz burada bir aşılama projesi başlatmıştır. Ancak 2007 yılından sonra 7-8 yıllık bir boşluk olmuştur. Biz 2015 yılında tekrar bir aşılama programı başlattık ve o sene burada yaklaşık 7 bin 500 ağaca 22 bin göz aşısı yaptık. Biz bu projeyi önümüzdeki yıllarda da devam ettireceğiz. Bu sene 4 bin ağaç 12 bin göz aşısı planladık. 30 üreticimizin bu proje kapsamında yabani antepfıstıkları aşılanacak. 5-6 yıl içerisinde 200 bin ağacı biz burada aşılamayı veya aşılatmayı planlıyoruz. Buda sizler için çok güzel bir gelir kaynağı olacaktır. Bu projenin sizlere hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Daha sonra uygulama sahasına geçilerek yabani Antep fıstıklarının aşılanmasının nasıl yapıldığı törene katılan üreticilere gösterildi. Bölgede 2002-2017 yılları arasında İl Özel İdaresinden sağlanan kaynak ile üreticilerin yabani Antep fıstıkları 132 bin 115 adet göz aşısı ile aşılandı. Aşılamadan Ayvacık ilçesindeki 15 köydeki üreticiler faydalandı.