Çanakkale’de bayram sonrası araç kuyruğu devam ediyor

Çanakkale feribot iskelesinde sürücüler 2 kilometrelik dönüş kuyruğu oluşturdu.

Ramazan Bayramın dün sona ermesiyle birlikte Çanakkale Boğaz hattındaki feribotların rahatlaması beklenirken aksine bugün de Çanakkale feribot iskelesinde öğle saatlerinden itibaren yoğunluk başladı. Başta İstanbullular olmak üzere Trakya bölgesindeki kentlerden gelerek Ege sahilleri, Assos ve Bozcaada gibi turizm merkezlerinde tatil yapan vatandaşlar, dönüş güzergahında İzmir istikametinden Çanakkale merkezine gelerek buradan Avrupa yakasındaki Eceabat ve Kilitbahir Köyü’ne geçiş yapıyor. Çanakkale feribot iskelesinde Eceabat İlçesine ve Kilitbahir Köyüne 4’er olmak üzere 8 feribotun saatsiz olarak sefer yapıyor. Yeni belediye kavşağını geçen Çanakkale feribot iskelesindeki araç kuyruğu yaklaşık 2 kilometreyi ulaştı.

Tatillerini Güney Marmara bölgesinde geçirip Bursa istikametinden Çanakkale’ye gelen tatilciler ise boğaz geçişi için Lapseki-Gelibolu ve Çardak-Gelibolu hatlarını kullanmayı sürdürüyor. Bu sebeple tatilciler, Lapseki ve Çardak feribot iskelelerinde de yaklaşık 2’şer kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu.