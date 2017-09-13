Çanakkale’de eğitim toplantısı

Vali Orhan Tavlı başkanlığında İl Özel İdaresi Toplantı Salonunda yapılan toplantıda, 18 Eylül 2017 tarihinde başlayacak olan eğitim öğretim yılında okullarda güvenliğin azami ölçüye çıkarılması, okul güvenlik kameralarının tamamlanması, çocuklarımız ve gençlerimiz için tehdit olan uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele, öğrencilerin güvenli bir şekilde servislerle taşınması, internet kafelerin denetimi, öğrencilerin gün ışığından daha fazla yararlanmaları konuları görüşüldü. İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sunum yapılan toplantıya ilgili kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, muhtarlar, okul müdürleri ve okul aile birlik temsilcileri katıldı.