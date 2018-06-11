Temel atma törenine, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, Çanakkale AK Parti 2’nci sıra Milletvekili Adayı Jülide İskenderoğlu, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Av. Gültekin Yıldız, Gençlik Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp, Dünya Dalış Rekortmeni, Milli sporcu Şahika Ercümen, daire müdürleri, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Tören, Saygı Duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Daha sonra tören, Kur’an-ı Kerim Tilaveti, Halk oyunları gösterisi ile devam etti.

Törende konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale’ye son dönemde çok önemli yatırımlar kazandırdıklarını, Çanakkale’nin artık sadece tarımın, sanayinin ve turizmin değil bundan sonra gençliğin de başkenti olmasını istediklerini ifade etti.

Turan, “Bugün çok farklı bir yatırım için bir aradayız. 100 milyona yakın bedeli olan bakanlığımızın en özel projelerinden bir tanesinin temelini atıyoruz. Buradan yüzlerce gencimizin aynı anda kamp imkanı bulacağı 6’dan fazla spor salonu ile hizmet edeceği, her türlü ayrıntının düşünüldüğü çok farklı bir tesisi hayata geçireceğiz. Türkiye’de biz bu millete ne kadar hizmet edersek ancak borcumuzu öderiz diye düşürüyoruz” dedi.

Çanakkale Gençlik ve Sporcu Kamp Eğitim Merkezi’nin, üniversiteye giden, lise öğrenimi gören, spor yapan, kültür gezileri düzenleyen yurt içinde ve yurt dışında yaşayan her gence hizmet verecek ve tamamlandığında Türkiye’nin en büyük sporcu ve kamp eğitim merkezi olacağını ifade eden Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, “Yaklaşık 100 milyon liralık bir yatırım ile ilimize kazandırılacak ve uluslararası kalitede spor alanları, konaklama tesisleri, su sporları merkezi ve antrenman alanlarından oluşan bu tesisin bir sporcu fabrikası ve sosyal aktivite merkezi olarak gençlerimize, ülkemize ve Çanakkale’mize uzun yıllar hizmet verecek” diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise, Türkiye çapında müthiş projeler yaptıklarını ifade etti. Kendilerinin çok şanslı olduklarını söyleyen Bakan Bak, “Gençlerle çok iyi diyalog kuran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var. Recep Tayyip Erdoğan gençleri çok iyi anlıyor, sporu çok iyi biliyor. Ülkesini çok seviyor. Ve millette onunla beraber” dedi.

Çanakkale merkeze bağlı Güzelyalı köyünde yapımına başlanan 100 milyon lira ihale bedelli Çanakkale Gençlik ve Sporcu Kamp Eğitim Merkezi’nin Türkiye’nin en büyük merkezi olacağını belirten Bakan Bak, “Merkezin çok özel bir planlaması var. Bizim Türkiye çapında 36 tane gençlik kampımız var. Fakat bu hem gençlik hem de sporcu kamp merkezi. Biri 300 biri 200 yataklı iki otelden oluşan toplam 500 yatağı olan içinde çok amaçlı spor kompleksinden futbol sahalarına, kayıkhaneden su sporları merkezi başta olmak üzere çeşitli ünitelerden oluşuyor. Çok butik bir proje. Bunu Çanakkale kültür ve spor kenti olsun diye yapıyoruz. Artık ulaşım kolay. Çanakkale’de bir destan yazılmış geçmişte, bu destanı herkese anlatmamız lazım. İşte her gencin Çanakkale’ye gelmesinin temini için biz bakanlık olarak Türkiye çapında çalışıyoruz. Buraya kamplar yapıyoruz. Türkiye’de 300 tane gençlik merkezimiz var. Buralarda gençlerimize tarihimizi, bizim nasıl bir millet olduğumuzu, neler yaşadığımızı, neler yaptığımızı anlatıyoruz” şeklinde konuştu.

Bu gençlik ve sporcu merkeziyle sporcuların ve gençlerin Çanakkale’ye geleceğini, Çanakkale’yi ve Çanakkale’deki ruhu, bu ülkenin nelere ihtiyacı olduğunu, nasıl dik duracaklarını ve anlayacaklarını ifade eden Bakan Bak, “Türkiye çapında müthiş projeler yapıyoruz. Biz çok şanslıyız çünkü sporun içinden gelen, gençlerle çok iyi diyalog kuran sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var. Recep Tayyip Erdoğan gençleri çok iyi anlıyor, sporu çok iyi biliyor. Ülkesini çok seviyor. Ve millette onunla beraber” dedi.

Türkiye’nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’na aday olduğunu belirten Bakan Bak, tamamlanmış 17 tane stadyum olduğunu vurguladı.

Bakan Bak, “Yaş ortalaması 1.9 devasa spor salonları var, yüzme havuzları var, atletizm pistleri var. Türkiye’nin her yerinde eserler var. Sporcu merkezleri, kamp merkezleri var. Gençlik merkezleri var. Yapıyoruz, yapmaya da devam ediyoruz. Gençlerimiz spor yapsın, şimdi okullar tatil oldu. Karnelerini aldılar. Bütün gençlerimizi spor salonlarımıza, tesislerimize bekliyoruz” dedi.

Daha sonra Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ve AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Bakan Osman Aşkın Bak’a çeşitli hediyeler takdim etti. Ardından sahneye gelen protokol üyeleri ve sporcular, Bakan Osman Aşkın Bak ile birlikte Çanakkale İl Müftüsü Arif Gökce tarafından edilen duanın ardından butona basarak, tesisin temel atma töreninin gerçekleştirdi.

Temel atma töreninin ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, temel atma töreninin ardından Merkez’e bağlı Kepez beldesinde partisi tarafından iftar yemeğine katıldı.