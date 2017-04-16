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16 Nisan 2017 12:21

Çanakkale’de hastalara oy kullanma hizmeti

Çanakkale İl Halk Sağlığı Müdürlüğü evlerinde ya da hastanede tedavi gören hastaları ambulanslar ve sağlık hizmetleri araçlarıyla oy kullanacakları sandık başına götürdü.

Çanakkale’de hastalara oy kullanma hizmeti

16 Nisan 2017 12:21


Çanakkale İl Halk Müdürlüğü ekipleri, Anayasa değişikliği halk oylamasında evlerinde yada hastanede tedavi gören hastaları oy kullanmak için okullara taşıdı. İsmetpaşa Mahallesi Oğuz Sokak’taki evinden alınan ve sağ bacağı olmayan Ahmet Özal İl Halk Sağlığı ekiplerince Çanakkale Merkez Anadolu Lisesi’ne getirildi. Kombinasyon sedye ile okulun 3’ncü katına çıkarılan Ahmet Özal, 1231 nolu sandıkta oyunu kullandıktan sonra tekrar ekipler tarafından ambulansa bindirildi. Hastalar için yapılan hizmeti beğendiğini belirten Özal, "Oyumuzu kullandık. Seçim memleketimiz, milletimiz için hayırlı olsun” dedi.


İl Halk Sağlığı Müdürlüğü seçim süresi boyunca 4 ambulans, 19 hizmet aracı, 56 sağlık personeli, 23 şoför, 2 güvenlik olmak üzere toplam 81 çalışan ile 17 ambulans, 35 hizmet aracı ile toplam 52 hastayı oy kullanacakları okullara taşıdı.


Çanakkale Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği ise 10 ambulans, 10 hizmet aracı, 15 sağlık personeli, 28 diğer olmak üzere 43 çalışan ile toplam 90 hastayı oy kullanacakları okullara taşıdı.




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