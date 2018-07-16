Çanakkale’de İHA’nın ‘15 Temmuz’ fotoğraf sergisi açıldı

15 Temmuz hain darbe girişiminin ikinci yıl dönümünde Türk milletinin destansı direnişini kayıt altına alan İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından çekilen fotoğrafların yer aldığı ‘15 Temmuz Destanı Fotoğraf Sergisi’, Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisi’nde açıldı. Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz, “Zor bir coğrafyada oturuyoruz. Zor bir coğrafyada oturmanın bedelini geçmiş yıllarda da ödedik. Bugün de aynı şekilde bu bedel ödettirilmeye çalışılıyor. Bu düşmanlar bazen dış güçler olmuş bazen dış güçlerin Türkiye’deki yerli işbirlikçileri olmuş. Aziz vatan topraklarında 103 yıl evvel, bu necip milletin aziz ve asil evlatları Çanakkale’de bu destanı yazdılar. 15 Temmuz’da da hain darbe girişimine karşı bu vatanın evlatları ikinci bir destan yazdı, 15 Temmuz destanı. Yine dış güçler ve Türkiye’deki yerli işbirlikçileri dini istismar ederek, maalesef 251 vatan evladı da şehit oldu bu darbe girişimi esnasında. Ama bu 251 vatan evladı nasıl ki 1915’te, Çanakkale’de Seyit Onbaşılar, Yarbay Hüseyin Avni Beyler, Yahya Çavuşlar ne ise, temsili anlamda da 251 vatan evladımızın en önemli simalarından birisi Ömer Halisdemir ki aynı mesabededir. Çanakkale’de Seyit Onbaşı’nın rolü Cevat Paşa’nın rolü, Mustafa Kemal’in rolü, Ömer Halisdemir, Emine ablalarımız nice insanlar adeta 15 Temmuz destanını yazdılar. Kimisi gazi oldu, kimisi şehit oldu. Bu vatan evlatlarını bir kez daha minnet, rahmet ve şükranla anıyoruz” dedi.

Demokrasiye inanan insanlar darbelere kucak açmaması lazım diyen Dokuz, “Darbelere prim verecek hal, hareket ve davranışlarda olmamamız lazım. Türkiye’de bundan sonra demokrasiye ve cumhuriyete inanan her bir bireyin, her bir siyasetçi darbe ve darbe yanlısı olmaması gerekiyor. Darbe şakşakçısı olmaması gerekiyor. Bunlar geride kaldı. 15 Temmuz darbe girişimi ile birlikte, birçok vatan evladı mazlum, mağdur oldu ve şehit oldular. Dolayısıyla bunlardan dersler çıkarmamız, ibretler çıkarmamız gerekiyor. Bu anlamda da Devlet Güzel Sanatlar Galerimizde, İhlas Haber Ajansı’nın da destekleriyle bir sergi açtık. Kanlar ve canlarla sulanan bu topraklara ne kadar sahip çıkmamız gerektiğini bir kere daha anlıyoruz. Bunlardan da gelecek nesillere çok önemli paylar çıkıyor” şeklinde konuştu. Sergi 20 Temmuz’a kadar ziyarete açık kalacak.