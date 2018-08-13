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13 Ağustos 2018 20:56

Çanakkale’de orman yangını kontrol altında

Çanakkale’nin Ezine ilçesi Geyikli beldesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Çanakkale’de orman yangını kontrol altında

13 Ağustos 2018 20:56


Ezine ilçesi Geyikli beldesi Dalyan Mahallesi civarında saat 17.45 sıralarında zirai alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen ve ormanlık alana sıçrayan yangına Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 1 amfibik uçak, 4 helikopter, 4 dozer, 35 yangın söndürme aracı, 2 greyder ve yaklaşık 150 orman işçisiyle yangına müdahale edilirken, yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı, soğutma çalışmalarının ardından zarar gören toplam alanın belirleneceği öğrenildi.




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