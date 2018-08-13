Çanakkale’de orman yangını kontrol altında

Ezine ilçesi Geyikli beldesi Dalyan Mahallesi civarında saat 17.45 sıralarında zirai alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen ve ormanlık alana sıçrayan yangına Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 1 amfibik uçak, 4 helikopter, 4 dozer, 35 yangın söndürme aracı, 2 greyder ve yaklaşık 150 orman işçisiyle yangına müdahale edilirken, yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı, soğutma çalışmalarının ardından zarar gören toplam alanın belirleneceği öğrenildi.