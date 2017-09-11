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11 Eylül 2017 18:11

Çanakkale’de şüpheli koli alarmı

Çanakkale’nin en işlek bölgelerinden biri olan Demircioğlu Caddesi’nde oturma bankına bırakılan bir koli paniğe neden oldu.

Çanakkale’de şüpheli koli alarmı

11 Eylül 2017 18:11

Fünye ile patlatılan koliden kısa taytlar çıktı.


Bugün saat 16.30 sıralarında Demircioğlu Caddesi’nde bulunan Cumhuriyet Meydanındaki tarihi topun önünde bulunan oturma bankındaki koliyi fark eden vatandaşlar durumu emniyet birimlerine bildirdi. Bunun üzerine kısa sürede bölgeye giden ekipler, çevrede yaklaşık 200 metrelik güvenlik çemberi oluşturdu. Cadde üzerinde gerçekleşen olayda, emniyet birimleri vatandaşları bölgeden uzaklaştırmak için çaba sarf etti. Olay yerine gelen bomba imha ekibinde görevli uzman polis, özel kıyafetini giyerek, şüpheli kolinin yanına giderek inceledi. İncelemenin ardından kolinin fünye ile patlatmaya karar verdi. Patlatılan kolinin içinden etrafa taytlar saçıldı. Yapılan incelemenin ardından taytlar, polis merkezine götürüldü.




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