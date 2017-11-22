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22 Kasım 2017 15:34

Çanakkaleli şehidin adı okul yerleşkesine verildi

Fırat Kalkanı operasyonunda DAEŞ tarafından kaçırılan ve 40 gün sonra şehadet haberi gelen Çanakkaleli Astsubay Kıvanç Kaşıkçı’nın adı okul yerleşkesine verildi.

Çanakkaleli şehidin adı okul yerleşkesine verildi

22 Kasım 2017 15:34


Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, "Çanakkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mezunu Piyade Astsubay Üstçavuş Kıvanç Kaşıkçı’nın adının komisyon toplantısı ile İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğünün bahçesinin bulunduğu bölgeye verilerek, ilgili bölgenin ’Şehit Kıvanç Kaşıkçı Mesleki ve Teknik Eğitim Yerleşkesi’ olarak adlandırılmasına karar verildi. Çanakkaleli şehidimize bir kez daha Allah’tan rahmet, acılı ailesi ve halkımıza başsağlığı dileriz" denildi.




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