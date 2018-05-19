Çan’da CHP ve ADD’den 19 Mayıs Kutlama Töreni

İlçe Kaymakamlık Binası bahçesinde bulunan Atatürk Anıtında gerçekleşen çelenk sunma töreni, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, CHP Çan İlçe Başkanı Ümran Aydın, ‘’ Kurtuluş mücadelemizin başlangıcı olan 19 Mayıs 1919’un 99. yılını birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşıyorum. Nice 19 Mayısları beraber kutlama dileği ile günümüz kutlu olsun” dedi.

ADD Çan İlçe Başkanı Gökay Bulut,’’ Her birimiz Mustafa Kemaliz, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim ulusal bağımsızlığımızı simgeleyen, büyük sıkıntılarla elde ettiğimiz, çok canlar vererek kazandığımız bağımsızlığımız karşılığı olan önemli ve anlamlı gülerdir. Bu önemli ve anlamlı günlerde hep birlikte olma dileği ile herkesin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum” şeklinde konuştu.