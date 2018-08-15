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15 Ağustos 2018 18:06

Çan’da çıkan yangında ev ile 80 ton saman balyası yandı

Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Kalburcu köyünde çıkan yangında bir ev ile 80 ton saman balyası tamamen yandı.

Çan’da çıkan yangında ev ile 80 ton saman balyası yandı

15 Ağustos 2018 18:06


Edinilen bilgiye göre, Kalburcu köyünde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Evin yanındaki samanlıktan çıktığı iddia edilen yangın kısa sürede eve de sıçrayınca köylüler itfaiyeden yardım istedi. Çan itfaiyesi kısa sürede yangına müdahale etse de saman yangını kontrol altına alınmayınca, Çan Linyit İşletmeleri, Kale Seramik ve Çan Orman İşletme Müdürlüğü ‘ne ait itfaiye araçları da yangına müdahale etti. Köylülerin de hortumlarla müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürülürken, soğutma çalışmaları uzun sürdü. Yangında Sadettin E. isimli bir vatandaşın evi tamamen yanarken, evin yanındaki Rıdvan Y.’ye ait damın yanında bulunan 80 ton saman balyası tamamen yandı. Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlatırken, Çan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğü de olay yerinde hasar tespiti yaptı.




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