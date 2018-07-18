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18 Temmuz 2018 13:06

Cansu Aydınoğulları, Çanakkale Belediyesporda

Vestel Venüs Sultanlar Liginde mücadele edecek olan Çanakkale Belediyespor, kulüp binasında gerçekleşen törenle pasör Cansu Aydınoğulları ile sözleşme imzaladı.

Cansu Aydınoğulları, Çanakkale Belediyesporda

18 Temmuz 2018 13:06


Törende konuşan Çanakkale Belediyespor yöneticisi Levent Çetin, kulübün 2018-2019 sezonu için iyi bir takım kurmak için çalışmalara devam ettiklerini ifade etti. Hazırlıklar çerçevesinde değerli bir oyuncuyla sözleşme imzaladıklarını söyleyen Çetin, "Kendisi daha öncede kulübümüzde oynamıştı ve biz onu bıraktığımızda hiçte memnun olmamıştık. Hayırlısıyla tekrar Çanakkale’ye getiriyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesinde geçen sezon çok başarılı bir şekilde oynayan Cansu Aydınoğulları ile bugün kulübümüzle çalışması için sözleşmemizi imzalayacağız. Sanıyorum kendisi de Çanakkale’ye tekrar gelmekten mutlu olacaktır. Biz inşallah başarılı olacağına inanıyoruz" dedi.


Voleybola İstanbul’da başladığını ve ilk dışarıya çıktığı kulübün Çanakkale´de olduğunu ifade eden Cansu Aydınoğulları ise, “Gözümü dışarıya burada açtım. Çanakkale aynı zaman da benim çok sevdiğim bir şehir. Çok sevdim ve yazlığımı buraya çok yakın bir yerde aldım. O sebeple burada olmaktan, bu kulüpte oynamaktan, bu aileye tekrardan dahil olmaktan çok mutluyum. Umarım bu yıl sizleri mutlu edecek, bu şehri mutlu edecek ve bu kulübü voleybolu seven insanları mutlu edecek maçlar oynayacağız ve başarılar kazanacağız” dedi.


Cansu Aydınoğulları konuşmaların ardından 1 yıllığına Çanakkale Belediyespor’da oynayacağı mukaveleye imza attı.




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