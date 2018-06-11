CHP Çan İlçe Örgütünden iftar yemeği

İftar programına, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, CHP Çanakkale Milletvekili Bülent Öz, CHP İl Başkanı İsmet Güneşhan, CHP Çan İlçe Başkanı Ümran Aydın, MHP Çan İlçe Teşkilatı, İYİ Parti Çan İlçe Teşkilatı, Saadet Partisi ve Demokrat Parti Çan İlçe Teşkilatları, STK Başkan ve Yöneticileri, muhtarlar ve yaklaşık bin kişi katıldı.

Katılanlara teşekkür eden CHP İlçe Başkanı Ümran Aydın, ‘’ Kadir Gecesi’ni kutlamak, Kur’an’ın hak ve adalet ilkelerine, barış ve esenlik mesajlarına sahip çıkmaktan, dünyada ve ülkemizde olup bitenlere duyarlı davranmaktan ve bu duyarlılığın gereğini yapmaktan geçtiği inancındayız. Bu gece Allah’tan dileğimiz, gösteriş ve israftan uzak olarak, ülkemiz ve tüm insanlık için kardeşlik, sevgi ve saygı içinde yaşanacak mutlu yarınlarda buluşmaktır. Rahmet ve Bereket kaynağı olan bu gecenin tüm İslam dünyası için huzur, barış ve kardeşlik getirmesini diliyorum’’ dedi.