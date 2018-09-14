Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cuı Wei, Çanakkale Valiliğini ziyaret etti

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cuı Wei, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret etti.

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cuı Wei, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı'yı makamında ziyaret etti. Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cuı Wei'nin Valilik ziyaretinde, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Selçuk Semizoğlu, Ticaret Borsası Başkanı Kaya Üzen, Güney Marmara Kalkınma Ajansı İl Koordinatörü Recai Başaran, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Çanakkale Körfez Yöresel Temsil Kurulu Başkanı Ahmet Çelik, Çanakkale Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Derneği Başkanı Armağan Aydeğer de hazır bulundu.

2018 Troya Yılı'nda Çin'de ilan edilen “Türkiye Turizm Yılı” ile ilgili görüşmelerin yapıldığı ziyarette, Çin Halk Cumhuriyeti ile turizm alanında yapılan iş birliği çalışmalarının olumlu sonuçları üzerinde duruldu.

Vali Orhan Tavlı, Troya Yılı vesilesiyle Çin Halk Cumhuriyeti'nden Türkiye'ye ve Çanakkale'ye gelen turist sayısında yaşanan büyük artıştan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.