Denizcilik meslek lisesi kökenli çalışan sayısı artacak

Ülke genelinde olduğu gibi Çanakkale’de de 18 Eylül Pazartesi günü 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında ilk ders zili çalarken ilin denizcilik şirketi GESTAŞ, ilk eğitim gününde Gelibolu ilçesindeki Yakup Aksoy Denizcilik Meslek Lisesi’nde düzenlenen törende yer aldı. Genel Müdür Volkan Uslu, öğrencilere yönelik yaptığı konuşmada yeni eğitim yılının hayırlı olmasını diledi. Denizcilik Meslek Lisesi’nin hem Gelibolu, hem de Çanakkale için önemine değinen Uslu, “GESTAŞ bünyesinde bu liseden mezun çalışanlarımız bulunmakta. Örneğin teknik ekibimizin yarısı Gelibolu Denizcilik Meslek Lisesi kökenli. Gemi adamlarımızdan 35’i sizlerle aynı liseden mezun. Bu sayı toplam gemi adamı sayısının yüzde 21’ini oluşturuyor. Gemilerimizde istihdamın yanı sıra staj imkanı bulan öğrencilerimiz var. 11 yılda toplam 275 öğrenci şirketimizde staj yapmış. Denizcilik Lisesi gibi okullarda öğrenim gören, mezun olan öğrencilere GESTAŞ, Kıyı Emniyeti, Liman Başkanlığı, tersaneler gibi yerlerde staj imkanı sağlamak, yol göstermek, gelişimlerine yardımcı olmak, iş imkanı sağlamak bizim kurumsal, benim de bireysel olarak yaklaşımım. Bu doğrultuda teknik ekibimiz, enspektörlerimiz, kaptanlarımız, başmakinistlerim, çarkçıbaşılarımız, dönem dönem okulunuza gelip uygun ortam sunulduğunda, buradaki ihtiyaçlara destek olma, bilgi, beceri, deneyim aktarma konusunda sizlerle birlikte olacaklar” ifadelerini kullandı. GESTAŞ Genel Müdürü Uslu ve şirket yetkilileri, törenin ardından okul içinde yapılan lazer kesim atölyesi sınıfının açılışını gerçekleştirdi. GESTAŞ yetkilileri daha sonra öğretmenlerle bir araya geldi. Genel Müdür Volkan Uslu, kendisinin de öğretmen bir ailede yetiştiğini hatırlattı ve kutsal bir meslek edinen öğretmenlere yeni eğitim yılında başarılar diledi.