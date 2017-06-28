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28 Haziran 2017 16:29

Denizde korkutan görüntü

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi sahilinde denizde kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde, gaz çıkışının ardından denizin renginin değişmesi, izleyenleri korkuttu.

Denizde korkutan görüntü

28 Haziran 2017 16:29

Uzmanlar ise benzer olayın Ayvacık depremi sonrasında da yaşandığını, yeni bir depremin habercisi olmadığını ifade etti.


Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi sahilinde denizde bir gaz çıkışı ve patlama olduğu söylenen bir video kaydedildi. Ayvacık ilçesinde yaşayan Hasan D. adlı vatandaş, kaydettiği bu görüntüyü sosyal paylaşım sitesine yükledi. Binlerce kez izlenip defalarca paylaşılan video, vatandaşları korkuttu. Birçok kişi, bunun bir deprem habercisi olabileceği yorumunda bulundu. Görüntüleri izleyen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Bölümü’nden emekli Prof. Dr. Doğan Perinçek, benzer görüntülerin daha önce de kaydedildiğini belirtti.


Prof. Dr. Perinçek, “Bu sabah saat 10.00 dolaylarında Edremit Körfezi’nde kıyıdan 75 metre uzaklıkta ve deniz derinliğinin yaklaşık 45 metre olduğu noktada denizde iki kez gaz çıkışı ve patlama oldu. Bu sırada herhangi bir deprem kaydedilmedi. Gaz çıkışı sırasında halk dilinde ’erişte’ olarak bilinen deniz yosunları deniz tabanından yüzeye çıkarıldı. Boğaziçi Üniversitesi deprem kayıtlarında da bu sabah için söz konusu alanda bir deprem kaydı yok. Aynı alanda Gülpınar depremi sırasında daha küçük boyutlarda gaz çıkışı olduğu yöre halkı tarafından gözlemlenmişti” dedi.


Yaşanan olayın, yeni bir depremin habercisi olmadığını da ifade eden Prof. Dr. Perinçek, “Bilindiği gibi 12 Şubat 2017 Çanakkale Gülpınar Ayvacık’ta 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu depremlerin ardından 300 dolayında artçı deprem yaşadık. Deprem fırtınası aylarca sürdü, şu anda bile aynı depremin artçıları devam ediyor. Bu sabah yaşadığımız denizdeki gaz çıkışı ilk defa olmadı. Sabahki iki gaz çıkışından daha küçük boyutlardaki gaz çıkışını yöre halkı birkaç kez deprem sırasında gözlemlemişler. Bu sabahki gaz çıkışı sırasında bir deprem yaşanmadığı için ben gaz çıkışı ile ilgili büyük bir deprem beklemiyorum. Bu günlerde Gülpınar dolayında yaşadığımız artçılar büyüklüğünde (4, 4.5 büyüklükler dolayında) artçılar yaşayabiliriz. Bu büyüklükteki artçılar zaten 3-4 aydır bölgede yaşanıyor” diye konuştu.


Benzer olayın İzmir depreminde de yaşandığını hatırlatan Perinçek, şunları söyledi:


“14 Haziran 2017 tarihinde Ege Denizi’nde (Midilli) meydana gelen depremin yankıları devam ederken, depremden saatler önce dalgıçların Seferihisar ilçesi Sığacık bölgesinde denizaltından gaz çıkışı olmuştu. Bir fay hattı boyunca gaz çıkması aslında beklediğimiz bir olay. Edremit Körfezindeki faylar Gülpınar depremi sonrası açıldılar ve fay boyunca gaz çıkışı başladı. Bugün yaşadığımız, bu gaz çıkışının devamıdır. Aslında gaz çıkışı depremin öncüsü, habercisi olarak kabul edilir. Fakat ben söz konusu gaz çıkışının artçı depremlerle ilgili olduğunu düşünüyorum. Edremit Körfezi’nde olan gaz çıkışı ile birlikte sıcak su çıkışı da olmuş olabilir fakat bu konuda elimizde bilgi bulunmamaktadır. Faylar boyunca çıkan gaz ve sıvıların miktar ve bileşimi ile deprem etkinliği arasındaki ilişkinin olduğunu biliyoruz. Fakat her gaz çıkışı olduğunda muhakkak deprem olacak görüşünde değilim. Gaz çıkışlarını öncü ve artçı olarak sınıflarsak, bu sabah yaşadığımız gaz çıkışının artçı gaz çıkışı olduğunu söylemek yanlış olmaz sanırım.”




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