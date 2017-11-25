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25 Kasım 2017 10:37

Dev gemi Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Panama bayraklı ‘MSC GAIA’ adlı 366 metre uzunluğundaki konteyner gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti.

Dev gemi Çanakkale Boğazı’ndan geçti

25 Kasım 2017 10:37

Dev geminin geçişi esnasında boğaz güvenlik maksadıyla tek yönlü olarak transit geçişlere kapatıldı.


Suudi Arabistan’ın King Abdullah Limanı’ndan İzmit Yarımca Limanına giden 151 bin 559 groston ağırlığında 366 metre uzunluğunda‘MSC GAIA’ adlı gemi Çanakkale Boğazı’ndan geçti. Dev geminin geçişi esnasında boğaz güvenlik maksadıyla tek yönlü olarak transit geçişlere kapatıldı.


Dev konteyner gemisine geçiş Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait ’Kurtarma-4’ ve ’Kurtarma-9’ römorkörleri refakat etti.


Saat 09.50’de Çanakkale önlerine ulaşan gemi, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.




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