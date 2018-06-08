Dev platform Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Yalova’nın Altınova ilçesindeki tersaneler bölgesinde bulunan Beşiktaş Tersanesi’nde planlı bakım ve onarım çalışmaları tamamlanan, Bahama bayraklı 75 metre yüksekliğinde, 115 metre boyunda ve 36 bin 863 groston ağırlığındaki ‘Scarabeo 9’ adlı dev petrol arama platformu Çanakkale Boğazı’ndan geçerek, Ege Denizi’ne doğru yol aldı. Saat 10.00’da Çanakkale önlerine ulaşan platformun geçişi sebebiyle boğaz tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Geminin geçişi sırasında, "Kurtarma-1", "Kurtarma-9" ve "Kurtarma-10" römorkörleri ve “KEGM-4” hızlı tahlisiye botu eşlik etti. Platformun Mısır’ın Port Said Limanı’na gideceği öğrenildi.