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08 Haziran 2018 10:46

Dev platform Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Beşiktaş Tersanesi’nden Mısır’ın Port Said Limanı’na giden Bahama bayraklı 75 metre yüksekliğinde ve 115 metre boyunda ‘Scarabeo 9’ adlı dev petrol arama platformu, Çanakkale Boğazı’ndan geçerek, Ege Denizi’ne doğru yol aldı.

Dev platform Çanakkale Boğazı’ndan geçti

08 Haziran 2018 10:46


Yalova’nın Altınova ilçesindeki tersaneler bölgesinde bulunan Beşiktaş Tersanesi’nde planlı bakım ve onarım çalışmaları tamamlanan, Bahama bayraklı 75 metre yüksekliğinde, 115 metre boyunda ve 36 bin 863 groston ağırlığındaki ‘Scarabeo 9’ adlı dev petrol arama platformu Çanakkale Boğazı’ndan geçerek, Ege Denizi’ne doğru yol aldı. Saat 10.00’da Çanakkale önlerine ulaşan platformun geçişi sebebiyle boğaz tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.


Geminin geçişi sırasında, "Kurtarma-1", "Kurtarma-9" ve "Kurtarma-10" römorkörleri ve “KEGM-4” hızlı tahlisiye botu eşlik etti. Platformun Mısır’ın Port Said Limanı’na gideceği öğrenildi.




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