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19 Eylül 2017 14:26

Evine giderken köpeklerin saldırısına uğradı

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde berber dükkanı işleten Erhan Uysal, evine giderken kendisine saldıran köpeklerden kaçmak isterken düştü.

Evine giderken köpeklerin saldırısına uğradı

19 Eylül 2017 14:26

Kolundan ve bacağından yaralanan Uysal, köpekler yerdeyken saldırmaya devam etmeyince ölümden döndüğünü söyledi.


Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde berber dükkanı işleten Erhan uysal, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Akşam işyerini kapatarak evinin yolunu tutan Uysal, Tepecik Mahallesi Viranlı Sokak’ta bulunan evinin sokağına girdiği esnada, bir grup köpeğin saldırısına maruz kaldı. Can havliyle koşarak kaçmaya çalışan Uysal, ayağının takılmasıyla düştü. Bir anda etrafını saran köpeklerin arasında kalan Uysal, köpeklerin saldırıyı bırakması ve çevresinden uzaklaşmasıyla kurtuldu. Ölümden döndüğünü dile getiren Uysal, "Köpekler yerdeyken ısırmaya başlasa beni paramparça ederdi. Resmen hayati tehlikemiz bulunuyor. Buna bir çözüm bulunması gerekiyor. Sokağımızda çocuklar sokağa çıkmaz oldu. Bakkala gidemez hale geldik. Birilerinin daha canı yanmadan bu soruna çözüm bulsunlar" diye konuştu.




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