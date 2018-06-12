Ezine MYO Mezuniyet Töreni gerçekleştirildi

Ezine Meslek Yüksekokulu Yahya Çavuş yerleşkesinde gerçekleştirilen törene ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Görün, Meslek Yüksekokulları Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Enver Yolcu, Ezine MYO Müdürü Doç.Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, Çan MYO Müdürü Prof. Dr. Murat Yıldırım, Çan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Çetin Kantar, Lapseki MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Engin Gür ile akademik ve idari personel, aileler ve öğrenciler katıldı.

Mezun öğrenciler adına konuşma yapan Yüksekokul birincisi Gıda İşleme Bölümü öğrencisi Demet Uslu, “Bugün burada sevinç, gurur ve üzüntüyü aynı anda yaşıyorum. Bir hikayenin sonuna gelmek üzücü olsa da her son bir başlangıca gebedir. Arkadaşlarım ve ben iki yıllık bu hikayenin mutlu kahramanlarıyız. Bu iki yıl boyunca bıkmadan usanmadan bizlere bir şeyler öğretmeye çalışan ve engin bilgilerini bizlerle paylaşıp bizi hayata hazırlayan değerli hocalarıma kendim ve arkadaşlarım adına minnetlerimi sunuyorum. Kıymetli aileler. Bizler öğrenci okutmanın, öğrenci olup okumak kadar zor olduğunu farkındayız. Bizi okutmak için çektiğiniz sıkıntıları görüyoruz. Diplomalarımız da bizim kadar sizlerin de emekleri var. İşte bu yüzden bugün aldığımız diplomalarımız size hediyemizdir” dedi.

Ezine MYO Müdürü Doç. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu yaptığı konuşmasında, “Meslek Yüksekokulumuzun ülkemize kazandıracağı mesleğinde yetkin gençleri şerefle uğurlamak için bir aradayız. Bu anlamlı günde bizlere katıldığınız ve sevincimize ortak olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Değerli Mezunlar; zorlu bir eğitim sürecinin ardından bugün artık kendinize, ailelerinize, ülkeye ve dünyaya karşı sorumlu gençlersiniz. İnanıyoruz ki yapacağınız işlerde size verdiğimiz çağdaş ve en üst düzey bilgilerle, kısa zamanda kariyer basamaklarını hızla tırmanacak ve önemli başarılar elde edeceksiniz. Sizler başarıdan başarıya koşarken ÇOMÜ’yü daha da yüceltecek ve bizleri onurlandıracaksınız” dedi.

ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Görün ise, “Değerli mezunlar, yıllardır devam ettirdiğiniz eğitim hayatının zorlu bir sürecini daha başarı ile tamamlamış bulunmaktasınız. Bugünden itibaren her biriniz bir mezun olarak ailenize, ülkemize ve dünyaya karşı sorumlu birer durumundasınız. İnanıyorum kı değerli hocalarımızın vermiş olduğu değerli bilgilerle kariyer basamaklarını hızla tırmanacak ve çok önemli başarılar elde edeceksiniz. Başarı merdivenlerini hızla geçerken de Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini daha da yüceltecek ve bizi onurlandıracaksınız” dedi.

Konuşmalar sonrasında okul birincisi Gıda İşleme Bölümü öğrencisi Demet Uslu, okul ikincisi Gıda İşleme Bölümü öğrencisi Melis Yılmaz, okul üçünsü Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümü öğrencisi Şule Günday’a diplomaları verildi. Tören mezun öğrencilere diploma takdimi ile devam etti.

Tören sonrası Ezine Belediye Başkanı Haluk Babaoğlu’nun katılımı ile Ezine MYO Yahya Çavuş yerleşkesinde akademik ve idari personel, öğrenciler ve velilerin katılımı ile iftar yemeği verildi. Topluca yapılan iftarın ardından mezuniyet töreni sona erdi.