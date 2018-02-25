Fen Edebiyat Fakültesi Akademik Kurul Toplantısı gerçekleşti

Dr. Yücel Acer, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden, Dekan Prof. Dr. Hüsnü Baysal, Genel Sekreter Sami Yılmaz, akademik ve idari personelin katılımı ile gerçekleşti.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüsnü Baysal fakültede yapılan çalışmalar, projeler, yayınlar, akademik personel sayıları, öğrenci sayıları gibi konular hakkında bilgiler veren bir konuşma yaptı.

Dekan Baysal’ın konuşmasının ardından konuşan Rektör Acer, Türkiye’nin büyük ve hızla gelişen bir ülke olduğunu vurgulayarak, bu bağlamda bu gelişimin daha hızlı olması adına teknoloji üretmeninin çok önemli olduğunun altını çizdi.

Rektör Acer, “Gelişmiş ülkeler ile bizim gibi hızla gelişimini gerçekleştiren ülkelere baktığımızda gelişmiş ülkelerin uygulama alanlarının ve teknoloji üretme çalışmalarının çok iyi olduğunu görüyoruz. Türkiye’nin de bu yolda hızla ilerlediğini büyük bir mutluluk duyarak izliyoruz. Bu bakış açısı ile YÖK’de de sessiz bir devrim gerçekleşiyor. Bunlardan bir tanesi yurt dışı doktora bursu desteği ile ilgili. Artık Türkiye’nin teknoloji üretimini, uygulama alanlarını geliştirecek, destekleyecek spesifik alanlar belirleniyor ve bu burslar ona göre veriliyor. Bence de olması gereken buydu. Uluslararasılaşma ise diğer bir çalışma. Üniversitelerin bilimsel anlamda standartları kendisi olamaz. Gelişmeye hız katmak için uluslararasılaşmanın üniversiteler için çok önemli bir basamak olduğunu düşünüyor ve ÇOMÜ olarak bu konuda yoğun bir çalışma sarf ediyoruz" dedi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin esas vazifesinin daha çok bilim üretmek olduğunu belirten Rektör Acer, “Üniversitemiz daha çok bilim üreten bir üniversite olsun diye bir huzur ortamı oluşturmak için çok çaba sarf ettik. Yaşanan olumsuzluklara rağmen iyi niyetle çalışan hocalarımız sayesinde Türkiye’nin en kaliteli üniversiteleri arasında 34. sıralara kadar çıktık. Beklentimiz, hocalarımızın bilimsel çalışmalarını önümüzdeki süreçte artırarak devam ettirmeleridir. Bilimsel çalışmaların yanı sıra proje üretmek, geliştirmek de diğer önemli bir husus. Birlikte çalışan, üreten bir toplumuz. Bunu birçok olayda görüyoruz. Beraber çalışma kültürünü bilimsel alanda da gerçekleştirmeli, daha çok proje üretmeli ve geliştirmeliyiz” dedi.

Üniversitemizde huzur ortamı oluşturmak için çok yoğun bir mesai harcadık diyen Prof. Dr. Acer, bu huzur ortamını bozmaya çalışanlar olduğunu, buna izin verilmediği takdirde ÇOMÜ’nün gelişmeye ve büyümeye büyük bir hızla devam edeceğini söyledi.

Rektör Acer, fiziki ortam ve alt yapı çalışmaları hakkında da bilgi vererek FEF ek binası için ödenek alma çalışmalarının olumlu sonuçlandığını ve ödeneğin alındığını, projelendirme aşamasından sonra yılsonu ihaleye çıkılacağını bildirdi.

Akademik kurul toplantısı, dilek ve temennilerin alınmasının ardından emekli öğretim üyesi Prof. Dr. İsmet Uysal’a Rektör Acer’in plaket takdimi, Dekan Prof. Dr. Hüsnü Baysal’ın ise idari personel Cevdet Altınöz’e plaketi takdimi ile sona erdi.