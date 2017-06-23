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23 Haziran 2017 19:25

Feribot, dalgakırana çarptı

Çanakkale Boğazı’nda bir feribot makine bölümünde meydana gelen arıza nedeniyle sürüklenerek kayalıklara çarptı.

Feribot, dalgakırana çarptı

23 Haziran 2017 19:25

Kazada yaralanan olmazken, küçük çaplı maddi hasar oluştu.


Kaza, bugün saat 17.40’ta Çanakkale Yat Limanı’nda meydana geldi. Çanakkale- Eceabat seferini yapan Lapseki adlı arabalı yolcu gemisi, kalkışından kısa bir süre sonra makine bölümünde meydana gelen elektrik arızası nedeniyle Yat Limanı’na doğru sürüklendi. Gemi, Çanakkale Yat Limanı’nda bulunan dalgakıranlara çarparak durdu. Kazada yaralanan olmazken, gemide küçük çaplı maddi hasar meydana geldi.


Kazadan kısa bir süre sonra GESTAŞ A.Ş. yetkililerinden yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "Bugün saat 17.40 sıralarında Çanakkale İskelesi’nden kalkan, Eceabat’a gitmekte olan Lapseki adlı arabalı feribotumuz, ilk belirlemelere göre elektrik arızası olduğu tespit edilen asıl nedeni geniş çaplı incelemeler sonucunda belirlenecek bir arıza kaynaklı maddi hasarlı bir kaza yaşamıştır. Yaklaşık 20 kadar aracın bulunduğu feribotta ufak çaplı bir maddi hasar dışında herhangi bir yaralanma dahi yaşanmamıştır. Yolcular güvenli bir şekilde tahliye edilirken gemi içindeki araçlarda da herhangi bir maddi hasar oluşmamıştır. Gemi, hasar tespitinin ardından Çanakkale İskelesi’ne yanaşacak ve araçlar tahliye edilecektir."




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