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06 Ağustos 2018 15:14

Gebe Bilgilendirme Sınıfı ilk mezunlarını verdi

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastane’sinde anne adaylarının mutlu, huzurlu, sağlıklı bir gebelik geçirmesi, doğum-doğum sonu lohusalık sürecini yaşaması, eşinin ve ailesinin de bu sürece katılmasını sağlamak, normal doğuma özendirmek ve bilinçli doğum yapmalarını sağlamak amacıyla başlatılan ‘Gebe Bilgilendirme Sınıfı’ ilk mezunlarını verdi.

Gebe Bilgilendirme Sınıfı ilk mezunlarını verdi

06 Ağustos 2018 15:14


Gebe bilgilendirme sınıfında anne adaylarına gebelik dönemi, doğum süreci ve doğum sonu dönemi hakkında bilgilendirme yapılırken, gebeliğin oluşumu, gebelikte oluşabilecek sorunlar ve çözümleri, gebelikte ve emzirme döneminde beslenme ve günlük yaşam aktiviteleri, doğum, doğum ağrısı ve baş etme yolları, lohusalık dönemi, anne sütü ve emzirmenin önemi, yeni doğan bakımı ve aile planlaması ile ilgili bilgiler veriliyor.


Başhekim Op. Dr. Ufuk Tali ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Emine Kızılkeçe’nin katılımıyla düzenlenen törende mezun olan anne adaylarına ve eşlerine belgeleri takdim edilirken Gebe Bilgilendirme Sınıfı Eğitim Ebeleri Sezer Özer, Hülya Kürkcü ve Mehtap Simsar da Başhekim Tali’nin elinden uzmanlık sertifikalarını aldılar.


Gebe Bilgilendirme Sınıfı hakkında bilgi veren Başhekim Op. Dr. Ufuk Tali, “Hastanemizin poliklinik bölümü 2. Katında bulunan ‘Gebe Bilgilendirme Sınıfı’na 20 hafta ve üzeri anne adaylarımız Kadın Doğum Polikliniklerimize gelerek kayıt yaptırabilirler veya 02862171096- 101114 nolu telefondan ebelerimize ulaşabilirler. Gebe Bilgilendirme Sınıfımıza başvuru yapan gebeler için düzenli olarak eğitim takvimleri hazırlanarak eğitimli ve tecrübeli ebelerimiz tarafından bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti sunuluyor. Programa dahil olan tüm gebelerin, doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası dönemlerine ilişkin bilgi sahibi olmaları, anne adaylarına normal doğum eylemi, nefes egzersizleri, ağrı yönetimi ve yeni rollerini benimsemeleri konusunda bilgi ve beceri kazandırmak amaçlanıyor” dedi.




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