Gençler birlik ve beraberlik yemeğinde buluştu

AK Parti Kepez Belde gençlik kollarının birlik ve beraberlik yemeğine bir program dönüşü kahve içmek için uğrayan AK Parti Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Av.Bülent Turan,AK Parti İl Başkanı Yeşim Karadağ,Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş ,AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mefail Ceyhan, İl ve İlçeden de partililer eşlik ettiler. AK Parti Kepez Belde Gençlik Kolları Başkanı olarak kısa süre önce göreve gelen Sercan Tan ve ekibi ile ilgili kısa bir bilgilendirme toplantısı yapan Turan açıklamaların ardından gençlik kollarında çalışmalara başlayan gençlerimizin kendilerini tanıtmalarını istedi.Ardından siyasette birlikte yol almanın ve bunun kendileri için ne kadar gurur verici bir durum olduğunu ifade ederek programa katılan partililere de hitap ederek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

AK Parti Kepez Belde Gençlik Kollarının düzenlediği ve Referandum sürecinde sona yaklaşma noktasında bir araya gelinen birlik ve beraberlik yemeğin de AK Parti Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, "Burada böyle güzel bir kalabalığı görmek ve gençlerimizle bir arada olmak gerçekten gurur verici bir durum.Bizler Türkiye’yi ileriki dönemlerde yönetecek çekirdek kadroları oluşturmaya devam ediyoruz.Bizler bir olduğumuz sürece bu davada önümüze çıkacak her türlü engeli rahatlıkla aşacak güçteyiz" dedi.

AK Parti Kepez Belde Gençlik kollarının bir ve beraber olmasının beldeye ve ülkemize faydalı işler üreteceğini, Referandum sürecinde ise sona yaklaşıldığını da ifade eden Turan, “AK Parti olarak 16 Nisan’dan sonra Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve yol arkadaşlarının önderliğinde 17 Nisan sabahı yeni Türkiye olarak uyanacağız” dedi.