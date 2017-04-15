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15 Nisan 2017 12:58

GESTAŞ’a ISO 27001 sertifikası

2016 yılında başlattığı bilgi güvenliği çalışmalarını 2017 yılında tamamlayan GESTAŞ, bağımsız denetimler sonucu uluslararası geçerliliğe sahip, sektör gözetmeksiniz tüm kurum ve kuruluşlar için uygun bir yönetim sistemi olan Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ISO 27001 sertifikasını almaya hak kazandı.

GESTAŞ’a ISO 27001 sertifikası

15 Nisan 2017 12:58


GESTAŞ, uzun süredir devam eden bilgi güvenliği çalışmalarına 2017 yılı başlarında hız vererek ISO 27001 (ISO/IEC/27001) sertifikasına hak kazandı. Bağımsız denetimler sonucu ISO 27001 Sertifikası almaya hak kazanan GESTAŞ, böylece Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nde uluslararası bir standarda ulaşmış oldu. Bu sertifikayla birlikte GESTAŞ, güvenilir, denizcilik sektöründe dünya çapında bir kurum olma hedefinde güçlü bir adım attı. Şirkette, bir süredir üzerinde durulan, bir kültür olarak benimsenen güvenlik yaklaşımı, ISO 27001 sertifikasıyla birlikte uluslararası standartlara uygun ve kalite odaklı olarak sürdürülecek.


Çanakkale Boğazı, Gökçeada, Bozcaada ve Güney Marmara hattında araç ve yolcu taşımacılığını yürüten şirket, sistem gerekliliklerini çok kısa sürede tamamlayarak bağımsız denetimleri başarıyla geçti. Gestaş Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü liderliğinde yürütülen çalışmalar, gerek eğitimler, gerekse birtakım düzenlemelerle şirket içerisinde bilgi güvenliği farkındalığı oluşturuldu. Birçok yapılanma ve düzenleme sonrasında ISO 27001 belgesine hak kazanıldı.


Bilgiler artık daha güvenli


ISO 27001 sertifikasının alınmasıyla ilgili bilgi veren GESTAŞ Bilgi Teknolojileri Müdürü Hasan Mercan, “Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS), şirket içerisindeki elektronik bilgi verilerini koruma, her türlü güvenlik ihlallerini önleme işlemlerini kapsıyor. Yoğun bir çalışma süreci sonrasında sistem gereksinimlerini karşılayarak uluslararası geçerliliği olan, işletmemize birçok fayda sağlayacak sertifikayı almaya hak kazandık. Bu sertifikanın alınması, şirketimizin bilgi güvenliğini dikkate aldığını ve kontrol ettiğini göstermektedir. Bu farkındalık, yönetim ve bilgi sistemlerinin güvenli olduğu konusunda müşterilerimizi, çalışanlarımızı, iş ve çözüm ortaklarımızı da olumlu yönde etkilemektedir. Uluslararası boyutta bir itibar sağlar ve piyasa güvenini arttırır, riskleri minimize eder” ifadelerini kullandı. GESTAŞ Bilgi Teknolojileri Müdürü Hasan Mercan, başarının asıl mimarı Genel Müdür Volkan Uslu’yla birlikte sertifikayla poz verdi. Genel Müdür Volkan Uslu, GESTAŞ’ın uluslararası anlamda büyümeye devam edeceğini dile getirdi.




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