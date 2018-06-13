GESTAŞ’la boğaz bayrama hazır

Ş., bu yıl yapılan yeniliklerle birlikte bayram tatilinde feribot seferlerini kullanacak yolcular için tüm imkanlarını seferber etti. Gestaş A.Ş., bu yıl ilk defa Gökçeada-Kabatepe hattında en büyük ve en yeni 2 gemiyle hizmet veriyor. Ayrıca geçtiğimiz günlerde hizmete sunulan online biletlere tatilciler oldukça fazla ilgi gösteriyor.

Ş., feribot seferlerini kullanacak yolcuların rahatlığı ve konforu için tüm imkanlarını sundu. M/F Gelibolu gemisinin GESTAŞ filosunda hizmet vermeye başlamasıyla birlikte bu yıl ilk defa Gökçeada-Kabatepe hattında en büyük ve en yeni 2 gemiyle hizmet veriliyor. M/F Gelibolu gemisi, 110 araç, 576 yolcu kapasitesine sahip. 14 knot hızla seyir edebilen arabalı feribot, 4 pervaneye sahip olma özelliğiyle öne çıkıyor. Son teknolojiyle donatılan geminin dörtlü pervane sistemi emniyetli ve hızlı seyir ve manevra imkanı tanıyor. Araç güvertede yer alan asma kat sayesinde daha fazla araç taşıyan feribot, 88 metre boy, 16.80 metre en ölçüleriyle de geniş bir araç güverteye sahip. Gemi 15 ayda, 150 kişilik bir ekibin çalışmasıyla Aksoy Tersanesi’nde inşa edildi

Bu gemiyle birlikte Gestaş filosunda ilk kez 20 gemiyle hizmet veriyor.

Ayrıca 10 Haziran’da başlanan online biletlere tatilciler oldukça fazla ilgi gösteriyor. Şu zamana kadar biletlerin çoğu satılmış durumda. Kabatepe-Gökçeada, Geyikli-Bozcaada hattındaki geçişler için ister tabletten, ister pcden, ister mobilden https://online.gdu.com.tr adresine girerek, ya da 444 0 752’yi tuşlayarak çağrı merkezi üzerinden bilet alınabiliyor.

Online bilet için: https://online.gdu.com.tr veya 444 0 752, Sefer tarifeleri için: http://www.gdu.com.tr/Sefer” linklerinden girilebilir.

‘Filomuzu kuvvetlendirmeye, büyümeye çalışıyoruz’

GESTAŞ olarak, adaların yaz seferlerini sefer tarifesini hazırladıklarını belirten GESTAŞ Genel Müdürü Volkan Uslu, “Mübarek Ramazan Bayramı öncesi tüm hatlarımızda bir yoğunluk yaşamaya başladık. Geçen seneden beri filomuzu kuvvetlendirmeye, büyümeye çalışıyoruz” dedi.

‘Gökçeada-Kabatepe hattına tersaneden yeni çıkmış sıfır gemimizi koyduk’

Bu yıl GESTAŞ filosuna getirdikleri yeniliklerden bahseden Uslu, “Bu sene Kabatepe-Gökçeada hattında ‘Gökçeada-1’ gemimiz, yolcu kapasitesi anlamında araç ve yolcu taşıma anlamında en büyük gemimizdi. Bunun yanında ilk defa Gökçeada-Kabatepe hattına tersaneden yeni çıkmış sıfır gemimizi sefere koyduk. ‘Gelibolu’ gemimiz Gökçeada- Kabatepe hattında çalışmaya başladı. ‘Gelibolu’ gemimiz 110 araç ve 576 yolcu kapasitesinde. Gökçeadalılara, tüm bu hattı kullanan yolcularımıza hayırlı uğurlu olsun. Bu sene ilk defa Gökçeada-Kabatepe hattında en büyük ve en yeni 2 gemiyle hizmet vereceğiz. Bunun dışında hem Gökçeada’da hem Bozcaada’da iki-üç gün önce online bilet hizmetini tekrar başlattık. İnsanlar biletlerini online olarak alabiliyorlar. Bu da İstanbul’dan, Ankara’dan, İzmir’den, Bursa’dan çevre şehirlerden gelen adaları bayramda ziyaret etmek isteyen kişilere büyük kolaylık sağlıyor. Şu anda bile hem arife günü hem bayram dönüşü biletlerimizin, seferlerimizin çoğu online olarak satılmış durumda. İnsanlar ‘Şu saatte geleceğim, ne kadar gemi kuyruğu, araç kuyruğu bekleyeceğim’ diye artık düşünmüyor. Online olarak internet üzerinden biletlerini alabiliyor. Gökçeada dışında Bozcaada hattında bu sene hem 60 araç kapasiteli bir gemimiz ve yine büyük gemilerimizden 88 araç kapasiteli ‘Seddülbahir’ gemimiz hizmette. Bozcaada’da araç ve yolcu taşıma kapasitesini arttırdık. İnşallah hem Gökçeada’da hem Bozcaada’da, hem Ramazan Bayramı’nda hem sonrasında rahat, konforlu, keyifli bir yolculuk sunmaya devam ederiz. Taşıdığımız yolcuların da memnun olacakları daha az kuyrukta bekleyecekleri, keyifli yolculuk yapacakları bir hizmet sunmuş oluruz. Tüm yolcularımızın, tüm Çanakkalelilerin, tüm ülkemizin mübarek Ramazan Bayramı’nı kutluyorum" şeklinde konuştu.