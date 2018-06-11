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11 Haziran 2018 14:51

Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Mezuniyet Töreni gerçekleştirildi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nun (GUBY) 2017-2018 Akademik Yılı mezuniyet töreni, öğrenci ve velilerin katılımıyla Gökçeada Amfi Tiyatrosu’nda gerçekleştirildi.

Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Mezuniyet Töreni gerçekleştirildi

11 Haziran 2018 14:51


Törene Gökçeada Kaymakamı Muhittin Gürel, Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden, Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Dr .Öğr. Üyesi Mehmet Çavuşoğlu, Gökçeada Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Erkan Bil ve Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Sinan Karabulgu ile çok sayıda akademisyen, öğrenciler ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen aileleri katıldı.


Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden; mezun olan öğrenci ve ailelerini tebrik etti.


GUBY Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Çavuşoğlu ve okulun 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı birincisi İrem Ayduğ’un konuşmalarının ardından öğrencilere belgeleri takdim edildi.


II. Geleneksel GUBY Futbol Turnuvası Şampiyon Takımı ve II. Geleneksel GUBY Sualtı Satranç Turnuvası’nda derece alanlara kupa ve madalya takdiminin ardından tören, keplerin havaya atılmasıyla sona erdi.




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