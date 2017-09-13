Gökçeada’da kız öğrenci yurdu törenle açıldı

Gökçeada’nın Bademli Köyünde 280 yataklı ve 6 milyon 964 bin 324 TL’ye mal olan Kredi Yurtlar Kurumuna ait kız öğrenci yurdu törenle açıldı. Törene AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Gökçeada Kaymakamı Muhittin Gürel, Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, Kredi Yurtlar Kurumu Çanakkale İl Müdürü Salih Kılıç ve vatandaşlar katıldı. Törende Saygı Duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, “ Türkiye’mizin en batısında, özel bölgelerinden bir tanesinde olduklarını söyledi. Çanakkale’nin, turizmin gururu, Gökçeada olmaktan büyük gurur duyduklarını belirten Bülent Turan, “280 kişilik otel kalitesinde bir hizmet sunan kız yurdumuzun açılışını yapıyoruz. Eğitim tartışmasız hükümetimizin de en önemli başlıklarından bir tanesi. Ancak ada tarzı yerlerde eğitimin klasik olgusunun yanı sıra bir de ekonomik tarafı öne çıkıyor. Adada ne kadar öğrenci, ne kadar üniversite ve aynı zaman da esnafında mutlu olduğu ekonominin de çevrenin de hareketlendiği bir ana başlık haline geliyor. Dolayısıyla her ne kadar üniversite gibi olmasa da üniversitenin yan kuruluşu olan KYK’nin bir tanesinin açılışını yapmak, küçük adamıza bu güzel tesisi kazandırmak bizim için büyük mutluluk” şeklinde konuştu.

Daha sonra yurt, protokol üyelerinin kurdele kesimiyle açıldı. Açılışın ardından AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ve protokol üyeleri yurdu gezerek, bilgi aldı.