Harvard’a seçilen, alanındaki ilk Türk bilim insanı ÇOMÜ’den

Dr. Tuna Şare Ağtürk, Harvard Üniversitesi’nin en prestijli enstitülerinden biri olan Radcliffe Gelişmiş Bilimler Enstitüsü’ne seçilen, alanındaki ilk Türk bilim insanı oldu.

Harvard Ünversitesi’nin, tüm dünyada, alanında yenilikçi çalışmalar yapan, sanat, beşeri bilimler, fen bilimleri ve sosyal bilimler etrafında dönüşümlü fikirleri yaratmaya ve paylaşmaya adanmış bir kurumu olan Harvard Radcliffe Institute of Advanced Studies’in, 2018-2019 yılı için binlerce aday arasından seçtiği 50 kişilik gurubun içinde yer almayı başaran Doç. Dr. Tuna Şare Ağtürk, 2018-2019 akademik yılında çalışmalarına Harvard Üniversitesi’nde devam edecek.

Doç. Dr. Şare Ağtürk bu süreçte, aralarında Pulitzer ödüllü yazarlardan, astrofizik, matematik ve hukuk profesörlerine kadar birçok farklı alanda üstün başarı sağlamış kişiler ile multidisipliner bir ortamda, üzerinde çalıştığı Nikomedia’dan Yeni Tetrarkik Rölyefler: İmparator Diokletian’ın Unutulmuş Başkenti’nde Renkli Yaşam (New Tetrarchic Reliefs from Nikomedia: Uncovering the Colorful Life of Diocletian’s Lost Capital) adlı kitabını tamamlayacak.

Doç. Dr. Şare Ağtürk’ün proje çerçevesinde kurduğu ekipte, ÇOMÜ 2003 yılı mezunu Kocaeli Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, ÇOMÜ yüksek lisans öğrencileri Tolga Özak ve Fırat Gökdemir yer alıyor.