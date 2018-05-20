Hemşirelik Haftası kutlandı

Programa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden, Sağlık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Gülbu Tanrıverdi, Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhemşiresi Nazmiye Sınmaz, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından hemşirelik öğrencilerinden oluşan Sineskop Sağlık Medya Topluluğu tarafından hazırlanan Hemşirelik Bölümü tanıtım filmi izlendi.

Hemşirelik Bölümü dördüncü sınıf öğrencisi Hacer Yıldırım, hemşirelik haftasının anlam ve önemine değinen konuşmasında hemşireliğin profesyonelliğin yanı sıra fedakârlık, sevgi, saygı, şefkat gerektiren bir meslek olduğunu söyleyerek tüm hemşirelerin hemşirelik haftasını kutladı.

Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhemşiresi Nazmiye Sınmaz, modern hemşireliğin kurusu olan Florence Nightingale’in doğum günü olan 12 Mayıs’ın tüm dünyada hemşireler günü olarak kutlandığını bildirerek, “Hemşirelik bireyin ve toplumun sağlığını koruma, geliştirme ve hastalık halinde iyileştirme amacına yönelik hizmet veren; bilgiyi kullanan, araştıran, bilim ve sanattan oluşan bir sağlık disiplinidir. Sağlık hizmetinin sürekli, kaliteli, ulaşılabilir ve en üst düzeyde verilmesi bir ekip çalışması ile mümkündür. Sağlıklı toplum oluşumunda hemşireler önemli bir role sahiptir” dedi.

Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhemşiresi ve ekip arkadaşlarına gösterdikleri işbirliğine teşekkür ederek başladığı konuşmasında Sağlık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Gülbu Tanrıverdi, sağlığın bir insan hakkı olduğunu vurgulayarak 2018 Dünya Hemşireler Günü ICN Teması’nın içeriği ile ilgili bilgiler verdi. Tanrıverdi , “Hemşire herkesin sesidir. Anne karnında fetüsün, göçmenin, engellinin, ev ortamında şiddete uğrayan kadının, mağdurun, sığınmacının, mültecinin, çalıştığı ortamda sağlık riskleri ile karşı karşıya kalan bireylerin sesidir. Hemşirenin sesi birde kendi sesidir. Dolayısıyla kendi mesleğimiz de hemşirenin eğitim kalitesi, niteliği, niceliği oldukça önemli diye sesimizi duyurmaya çalışırken ki amacımız sadece meslek kaygımızdan kaynaklanmıyor. Toplumun sağlık çıktılarının belirleyicilerinden bir tanesi hemşirelik hizmetleri. Bu hizmetin kalitesinin artması toplum sağlığının kalitesinin artması anlamına geliyor. Amacımız toplum sağlığını artırmak” dedi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden, hemşirelik haftasını kutlayarak sağlık hizmetlerinin kaliteli bir şekilde verilmesinin bir ekip işi olduğunu, bu ekipte hemşirelerin çok önemli rolleri olduğunu vurguladı.

Açılış konuşmalarının ardından Hemşirelik Bölümü Ruh Sağlığı ve Psikiyatri dersi kapsamında dördüncü sınıf öğrencilerinin hazırladığı ‘Damgalama Beni Anla, Damgalama, Bir İnsan Hakkı İhlalidir’ kamu spotları izlendi ve program, 2018 ICN Teması olan Hemşireler Öncü Ses, Sağlık Bir İnsan Hakkıdır paneli ile sona erdi.