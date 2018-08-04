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04 Ağustos 2018 11:29

Husumetlisini bacağından tüfekle vurdu

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesi Yassıbağ Köyü’nde, Erdal Ç.

Husumetlisini bacağından tüfekle vurdu

04 Ağustos 2018 11:29

geçmişe dayalı husumet nedeniyle tartıştığı Hakan Sanlı’yı tüfekle bacağından vurdu.


Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Yassıbağ Köyü’nde tüfekle yaralama olayı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında geçmişe dayalı husumet bulunan Hakan Sanlı (27) ile Erdal Ç. (35) cuma günü saat 21.00 sularında köy meydanında karşılaştı. İkili arasında bir süre sözlü tartışma yaşandı. Tartışma, köy sakinlerinin müdahale etmesiyle sona erdi. Tartışma sonrası oradan ayrılan Erdal Ç., evine giderek tüfek aldı ve geri geldi. Tüfeği bir el ateşleyen Erdal Ç., Hakan Sanlı’yı bacağından yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan Sanlı, yakınları tarafından otomobille Bayramiç Devlet Hastanesi’ne getirildi. Sanlı, Bayramiç Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalesinin ardından Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Sanlı’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Erdal Ç. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma başlatıldı.




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