II. Hemşirelik ve Kültür Çalıştayı gerçekleşti

Hemşirelik ve Kültür Çalıştayı’, Safiye Hüseyin Elbi Konferans Salonu’nda gerçekleşti.

Çalıştaya, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, Sağlık Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Gülbu Tanrıverdi, akademik personel ve öğrenciler katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından açılış konuşması yapan Prof. Dr. Gülbu Tanrıverdi, “İkincisini yaptığımız bu çalıştayın hem bizim öğrencilerimiz hem de farklı ülkelerden gelen öğrenciler için verimli olacağını düşünüyorum. Farklı ülkelerden gelen öğrenciler, kendi ülkelerindeki hemşirelik eğitimini aktarmak için çalışmalar yaptılar. Bu vesileyle, bizlerde kendi hemşirelik eğitimimiz ve diğer ülkelerin hemşirelik eğitimini kıyaslama imkanı bulduk. Çalıştay tamamlandığında sizlerin katkılarıyla daha güçlü sonuçlar alacağımıza eminim. Öğrencilerin emek vererek hazırladığı bu çalışmaları da sizlerle paylaşmış olacağız. Katkılarından dolayı başta Rektör Prof. Dr. Yücel Acer olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“Sağlık Yüksekokulu çok kıymetli etkinlikler organize ediyor. Öğrencileri ve akademisyenleri bir araya getiren faaliyetler yapıyor. Bizlerde yapılan çalışmalara katkı sağlamak adına buradayız” diyen Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, “Bizlerin amacı üniversitemizde yapılan faaliyetlerin daha fazla yaygınlaşıp artmasını sağlamaktır. Zira ÇOMÜ kötü bir dönemi geride bıraktı. Akademik bir kurum olarak, daha başarılı işleri ortaya çıkarmaya başladı. Bu sebepten, burada olmaktan mutluluk duydum. Sağlıkçılar, tüm zorluklara rağmen insanlığa hizmet etmek adına işlerini yerine getirmeye çalışan kıymetlerdir. Bugün yapılan bu çalıştay uluslararası öğrencileri bir araya getirmek adına büyük önem arz ediyor. Bu sebeple emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Şiir dinletisi ve Türkmen Öğrencilerin hazırladıkları dans gösterilerinin ardından çalıştay, ‘Farklı Ülkelerden Gelen Hemşirelik Öğrencileri Hemşirelik Eğitimini Tartışıyor’ oturumları ile sona erdi.