İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Ayvacık’ta yapıldı

Ş. Elektrik üretim tesisi toplantı salonunda İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı, Vali Orhan Tavlı başkanlığında yapıldı.

Toplantıya, Ayvacık Kaymakam Vekili Bayramiç Kaymakamı Ramazan Kendüzler, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hacı Bekir Tuncer, İŞKUR İl Müdürü Ali Çalışkan, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Celil Sezgin, Ticaret İl Müdürü V. Hüseyin Aşkı, ÇOMÜ Biga İİBF Dekan V. Prof. Dr. Bünyamin Bacak, Tuzla Köyü Muhtarı Birol Çeldir, MTN Enerji Elektrik Üretim Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Sahibi Metin Işıl, GAMA Enerji A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Burak Kadıoğlu, Akçansa Yerel ve Kurumsal İlişkiler Süreç Yöneticisi Yusuf Kenan Topaloğlu, SARES RES İşler Müdürü Fehmi Ferhat Karaoğlu, TÜRK-İŞ Temsilcisi Osman Akkurt, HAK-İŞ Temsilcisi, Vedat Yılmaz ve ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Toplantıda, “CENAL KARABİGA TERMİK SANTRALİ Kurulu güç 1320 mw-İstihdam: 500 kişi, İÇDAŞ TERMİK SANTRALLERİ Kurulu güç 1605 mw-İstihdam: 789 kişi, 18 MART TERMİK SANTRALİ ÇAN Toplam güç 160 x 2 = 320 mw-Toplam istihdam : 580, MTN ENERJİ AYVACIK TUZLA JEOTERMAL YATIRIMI Kurulu güç 6,975 mw-toplam istihdam sayısı: 9 kişi, İÇDAŞ BİGA RES Kurulu gücü 60,8 mw-Toplam istihdam:2, ÇAN-RES Kurulu güç 38,5 mw-istihdam 10 kişi, AYRES Kurulu güç 5,4 mw -Toplam istihdam 2 kişi, BORES BOZCAADA RES Kurulu güç 10,2 mw-Toplam istihdam 2 kişi, DOĞAL ENERJİ BURGAZ RÜZGAR SANTRALİ Kurulu güç 14,9 mw-Toplam istihdam 2 kişi, ALİZE ENERJİ ÇAMSEKİ RES Kurulu güç 20,8 mw-Toplam istihdam 2 kişi, ANEMON ENERJİ İNTEPE RES Kurulu güç 55,7 mw-Toplam istihdam 2 kişi, ESKODA ENERJİ KORU RES Kurulu güç 52,8 mw-Toplam istihdam 2 kişi, ENERJİSA MAHMUDİYE RES Kurulu güç 29,9 mw-Toplam istihdam 2 kişi, GARET ENERJİ SARES Kurulu güç 27,5 mw-Toplam istihdam 13 kişi olmak üzere enerji sektöründe faaliyet gösteren firmaların üretim kapasiteleri ve İstihdam durumu hakkında GMKA Koordinatörü Recai Başaran tarafından bilgi verildi.

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısında, Çanakkale Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Enerji Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ozan Deniz, MTN Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Santral Müdürü Çağatay Mitil, GARET Enerji Üretim A.Ş. Tesis Müdürü İlker İlhan ve Çan Kömür ve İnşaat (ODAŞ) A.Ş. İnsan Kaynakları Müdürü Meltem Tuncer tarafından firmaların enerji sektöründeki yatırımları ve istihdam durumu hakkında sunum yapıldı.

Vali Orhan Tavlı, öğrencileri enerji sektörü hakkında bilinçlendirmek için bilgilendirme faaliyetleri yapılması talimatını verdi.

Ayvacık İlçesinde yapılan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı görüş ve önerilerle son buldu.