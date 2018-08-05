Kazdağları Belediye Başkanlarından, Vali Tavlı’ya ziyaret

Bayramiç Belediye Başkanı Sadettin Arslan, Yenice Belediye Başkanı Veysel Acar, AK Parti Bayramiç İlçe Başkanı Mustafa Demirsöz İle bir sure sohbet eden Vali Orhan Tavlı, Bayramiç ve Yenice ilçeleri sınırlarındaki Doğa Harikası Kazdağlarının doğal ve kültürel yapısının korunması ve turizm potansiyelinin değerlendirilmesi ve uluslararası alanda tanıtılmasıyla ilgili yapılan faaliyetler hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Yapılan görüşmelerin ardından Vali Orhan Tavlı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.