Diğer
Kategoriler
05 Ağustos 2018 13:18

Kazdağları Belediye Başkanlarından, Vali Tavlı’ya ziyaret

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı’ya, Bayramiç Belediye Başkanı Sadettin Arslan, Yenice Belediye Başkanı Veysel Acar, Bayramiç Cumhuriyet Başsavcısı Osman Görgünoğlu ve AK Parti Bayramiç İlçe Başkanı Mustafa Demirsöz nezaket ziyaretinde bulundu.

Kazdağları Belediye Başkanlarından, Vali Tavlı’ya ziyaret

05 Ağustos 2018 13:18


Bayramiç Belediye Başkanı Sadettin Arslan, Yenice Belediye Başkanı Veysel Acar, AK Parti Bayramiç İlçe Başkanı Mustafa Demirsöz İle bir sure sohbet eden Vali Orhan Tavlı, Bayramiç ve Yenice ilçeleri sınırlarındaki Doğa Harikası Kazdağlarının doğal ve kültürel yapısının korunması ve turizm potansiyelinin değerlendirilmesi ve uluslararası alanda tanıtılmasıyla ilgili yapılan faaliyetler hakkında bilgi alışverişinde bulundu.


Yapılan görüşmelerin ardından Vali Orhan Tavlı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇANAKKALE HABERLERİ
ÇANAKKALE HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç