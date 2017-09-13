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13 Eylül 2017 17:02

Lapseki Atık Su Arıtma Tesisi çalışmaları tamamlanıyor

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde yapımı devam eden katı atık su arıtma tesisinde sona yaklaşıldı.

Lapseki Atık Su Arıtma Tesisi çalışmaları tamamlanıyor

13 Eylül 2017 17:02


Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ," İlçe merkezimizde yapılan 34 kilometre şehir içi kanalizasyon hattı çalışmalarımızın sonlandırılmasının ardından bu hatlar ile toplanacak olan atık sular ’Atık Su Arıtma Tesisimize’ iletilecek ve tesiste arıtılarak deşarjı yapılacak. Tesisin tamamlanması ile günde ortalama 5236 m3 atık su arıtılacak ve atıklar denizimizi kirletemeyecektir. Atıklar arıtıldıktan sonra temiz su denize verilecek. Hatta talep edildiği takdirde tarım arazilerinin sulamasında da kullanılabilecek, o kadar temiz bir su olacak" dedi.




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