Lapseki Saadet Partisi İlçe Başkanlığına Ayhan Söndür atandı. Saadet Partisi Çanakkale İl Başkanı Süleyman Saçıkara ve 1. sıra Milletvekili Adayı Muhammed Erer yeni göreve başlayan ilçe başkanı Söndür’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Söndür yaptığı açıklamada, "3 yıl boyunca Çanakkale il başkanlığı görevini sürdürdüm. Lapseki ilçesinde bir boşluğumuz vardı ve beni bu göreve layık gördüler. Genel merkezimiz tarafından atamamız gerçekleşti. Lapseki’ye faydalı işler yapmak için buradayız" diye konuştu.