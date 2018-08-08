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08 Ağustos 2018 12:14

Lapseki’de çocuklar için oyun grupları kuruldu

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde, Lapseki Belediye Başkanlığı tarafından Dalyan Mahallesi ‘Şehitler Parkı’na çocuklar için oyun grupları kuruldu.

Lapseki’de çocuklar için oyun grupları kuruldu

08 Ağustos 2018 12:14


Lapseki Belediye Başkanlığı tarafından Dalyan Mahallesi ‘Şehitler Parkı’na çocuklar için oyun grupları kuruldu. Park ve bahçe ekiplerince yapılan saha düzenlemesinin ardından çocuklar için çok amaçlı oyun grupları yerleştirildi. Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, alt yapı çalışmalarının ardından yoğun bir şekilde üst yapıya yatırım yapmaya başladıklarını kaydederek, " Tabii ki de bu çalışmalarımızdan çocuklarımız da nasibini alacaktır. İlçemizde birçok farklı noktaya çocuklarımız için oyun grupları yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz" dedi.


15 Temmuz Şehitler Parkı’nda çocuk programı


Lapseki ilçesinde yer alan 15 Temmuz Şehitler Parkında 10 Ağustos Cuma gününe kadar her akşam çocuklar için gösteri düzenleniyor. Sosyal aktivitelerden sahne oyunlarına kadar geniş yelpazede düzenlenen etkinliklerde çocuklar doyasıya eğleniyor. Ailelerinde katıldıkları eğlence programlarına yoğun ilgi gösteriliyor.




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