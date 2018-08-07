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07 Ağustos 2018 11:39

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz’dan , Vali Tavlı’ya ziyaret

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı’ya Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz nezaket ziyaretinde bulundu.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz’dan , Vali Tavlı’ya ziyaret

07 Ağustos 2018 11:39


Ziyarette, Belediye Meclis Üyesi Yahya Yılmaz, Belediye Meclis Üyesi Yılmaz Bekler, Genel Sekreter Yardımcısı Kenan Tektemur ve GESTAŞ Genel Müdürü Volkan Uslu bulundu.


Vali Orhan Tavlı ile bir süre görüşen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, ziyaret anısına Vali Orhan Tavlı’ya Nusret Mayın Gemisi maketini takdim etti.


Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Orhan Tavlı, teşekkür ederek ziyaret anısına 57. Alay Sancağı hediye etti.




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