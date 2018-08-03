Milliler Umurbey’de güç depoluyor

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol U22 Genç Erkekler Milli Takımı, 10-17 Eylül 2018 tarihleri arasında İtalya’da düzenlenecek Avrupa Şampiyonasına hazırlanıyor.

Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinde kamp çalışmalarını sürdüren Milliler, son şampiyon unvanıyla katılacakları Avrupa Şampiyonasında aynı başarıyı tekrarlamak istiyor.

Öte yandan Millilerin böylesine önemli bir turnuva için Umurbey’i tercih etmesi belde halkını da mutlu etti. Sporcuların iyi bir kamp dönemi geçirmesi için üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını dile getiren vatandaşlar söz konusu Ay-Yıldız olduğunda kimsenin elini taşın altına koymaktan çekinmemesi gerektiğini vurguladı.

Umurbey Belediyesi Sosyal Dinlenme Tesisinde devam eden kamp sürecinde Milliler ile yakından ilgilenen Umurbey Belediyesi Özel Kalemi aynı zamanda Umurbey Belediyespor İdarecisi olan Samet Uzunca ise Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol U22 Genç Erkekler Milli Takımını Umurbey’de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Uzunca, “Millilerimizin Avrupa Şampiyonasına hazırlanmak için Umurbey’i tercih etmesi bizim adımıza çok anlamlı. Federasyondan böyle bir talep gelince açıkçası çok mutlu olduk. Milli takım kafilemizin burada kendilerini evlerinde hissetmeleri için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol U22 Genç Erkekler Milli Takımının Umurbey’deki kamp çalışmaları 14 Ağustos tarihine kadar sürecek.