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15 Ağustos 2018 18:01

Motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza kamerada

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde bir gencin öldüğü kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza kamerada

15 Ağustos 2018 18:01


Edinilen bilgiye göre, itfaiye kavşağında dün saat 18.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, 14 yaşındaki Samed Balı hayatını kaybetti. Plakasız olduğu öğrenilen motosikletle kavşağa gelen sürücü Samed Balı, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybedip savruldu. Ballı, esnada kavşakta 25 yaşındaki Gökhan Kollu’nun kullandığı 17 YG 305 plakalı aracın çarpmasıyla olay yerinde öldü.


Samed Balı’nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Otopsisinin ardından Yenice’ye getirilen Samed Balı, bugün ikindi namazını müteakip Seyvan Köyü Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.




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