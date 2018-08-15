Motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza kamerada

Edinilen bilgiye göre, itfaiye kavşağında dün saat 18.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, 14 yaşındaki Samed Balı hayatını kaybetti. Plakasız olduğu öğrenilen motosikletle kavşağa gelen sürücü Samed Balı, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybedip savruldu. Ballı, esnada kavşakta 25 yaşındaki Gökhan Kollu’nun kullandığı 17 YG 305 plakalı aracın çarpmasıyla olay yerinde öldü.
Samed Balı’nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Otopsisinin ardından Yenice’ye getirilen Samed Balı, bugün ikindi namazını müteakip Seyvan Köyü Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.