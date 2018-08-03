Belirli bir hizmet veriliyorsa, bunun karşılığında bu grubun ne harcadığının, cebinden çıkan rakamın ne olduğunun da bilinmesi lazım” dedi.

Dardanel Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen, bir otelde, geçtiğimiz yıl, Spor Toto 3’ncü Lig’den Bölgesel Amatör Lig’e düşen Çanakkale Dardanel’in geleceğiyle ilgili basın toplantısı düzenledi.

Çanakkale Dardanel’in, Çanakkalespor olarak 1966 yılında kurulduğunu ifade eden Önen, "Yani 52 yıllık bir geçmişi var. 1991’de de Çanakkale Dardanelspor adını aldı. Tam 27 yıldan beri Dardanel’in Çanakkale’de, Çanakkalespor’un diyelim sponsorluğunu yapıyoruz. Burada aralıksız olarak zor şartlara rağmen bunu yaptık. Geçmişi hepimiz biliyoruz. 3’ncü liglerdeydi. Hiç bir şey olmadan bu kulübü Dardanel Şirketler Grubu sponsorluğuna alarak isminde de değişiklik yaparak ve bir Anonim Şirketi haline de getirerek, o zaman 1’nci Lig’di, şuandaki Süper Lig muadilliğine kadar başarılara imza arttık. Daha sonra oralarda tutunamadık. 1’incilikler, 2’ncilikler ve 3’üncülükler iniş-çıkışlar oldu. En sonda da en başarısız yılımızı maalesef kulüp olarak geçen sene yaşadık. 3’üncü Lig’in bir altı olan Bölgesel Amatör Lig’e düştük. Bu hepimizi üzdü" şeklinde konuştu.

Çanakkale’de Dardanel ile 27 yıllık süreçte futbol konusunda tecrübeler kazandıklarını belirten Önen, "Bu süreçte şunu gördük. Bu iş için kulüplerin finansal kaynakları çok önemli. Son 10 yılda Dardanel Grubu şirketlerin, Çanakkale Dardanel’e yapmış olduğu katkı, 51 milyon 630 bin 547 Türk Lirası. Belirli bir hizmet veriliyorsa, bunun karşılığında bu grubun ne harcadığının, cebinden çıkan rakamın ne olduğunun da bilinmesi lazım. Biz bu şehirden doğmuş bir grubuz. Buradaki markamızı gururla tüm Türkiye’de, tüm dünyada kendi kategorimizde temsil ediyoruz. Bunu büyütüyoruz. Çanakkale’yle birlikte büyüyoruz. Çanakkale’de çok ciddi boyutlarda çalışanlarımız var. Onların aileleri var. İş yaptığımız yüzlerce kuruluş var. Sadece direk olarak bizim çatımız altında değil de, birlikte çalıştığımız bize hizmet veren, servis veren pek çok firma var. Dolayısıyla bizimde Çanakkale’nin sosyal yaşamına kayıtsız kalmamız düşünülemez. Biz aramızda uzun tartışmalar sonucunda bu işe kesinlikle devam etmeyi, ama bir sosyal sorumluluk projesi olarak Çanakkale Dardanel’i bundan sonra destekleme kararı aldık. Sosyal sorumluluk projesi ne demek. Biz özellikle gençlere, yani altyapı olarak tanımladığımız 13 yaşından başlayarak, 14-15-16-17-18-19’a kadar 6 grup ve bir de öndeki takım olmak üzere toplam 7 takımla, bir aralar eskiden başarıyla yaptığımız gibi, sadece buraya odaklanarak başta Çanakkale olmak üzere, Çanakkale’nin çevresinde, ilçelerimizde, komşu illerde yine oradaki futbolcu gençlere sahip çıkarak tesislerimizde futbol oynama imkanını, eğitim imkanını ve diğer eğitimleri olan sadece okul eğitimi değil, topluma iyi birer fert sporcu olmalarını da destekleyerek bu işi bir sosyal sorumluluk projesi gibi yapacağız" dedi.

Ayrıca Önen, Dardanel Şirketler Grubunun çalışmaları, yatırımları ve ekonomik alandaki son durumu hakkında da bilgi verdi.